Не сыр, а опасная подделка

Россельхознадзор по Пермскому краю предупредил оптовых и простых покупателей, что на полках в продуктовых магазинах может появиться фальсификат под видом сыра. В конце ноября на территорию России ввезли 34 партии сырной продукции белорусского предприятия «АСКАМИЛ» общим весом 676 тонн. Но, как говорят специалисты, это не сыр, а концентрат белково-жировой формованный. Он опасен для здоровья.

"Территориальными Управлениями Россельхознадзора были проверены адреса российских получателей указанной продукции. В результате выявлено, что российские предприятия-импортеры не имеют условий для хранения скоропортящейся продукции, и в большинстве своем реализуют строительные материалы. Кроме того, установлено, что указанная продукция по адресам получателей в России, заявленным в товаросопроводительных документах, не поступала. Не исключено, что белорусские предприниматели, в обход действующего ограничения, наладили нелегальную схему поставки небезопасной продукции в Россию", - сообщилили в пресс-службе Россельхознадзора по Пермскому краю.