Пермских охотников прославят носки
История двух охотников из Пермского района, однофамильцев Геннадиев Шадриных, которые недавно спасли заблудившихся в лесу детей, будет изображена на сувенирной продукции. О такой идее рассказал предприниматель из Санкт-Петербурга. Он уже представил эскиз этикетки товара под названием «Носки настоящего охотника». На одной стороне упаковки предполагается сделать описание совершенного подвига, на другой - опубликовать портреты героев. Пока вместо их лиц - рисунки.
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