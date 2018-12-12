Пермских охотников прославят носки

История двух охотников из Пермского района, однофамильцев Геннадиев Шадриных, которые недавно спасли заблудившихся в лесу детей, будет изображена на сувенирной продукции. О такой идее рассказал предприниматель из Санкт-Петербурга. Он уже представил эскиз этикетки товара под названием «Носки настоящего охотника». На одной стороне упаковки предполагается сделать описание совершенного подвига, на другой - опубликовать портреты героев. Пока вместо их лиц - рисунки.