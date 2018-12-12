В Соликамске завершили строительство детской поликлиники. Новое медицинское учреждение рассчитано сразу на 200 посещений в смену. Это позволит значительно разгрузить два старых здания поликлиники, которые были построены еще в середине 50-х годов прошлого века.

Предполагнается, что новое медицинское учреждение сможет принять свыше 21 тысячи маленьких пациентов в год. Новое здание полностью закрывает потребность в медицинских услугах для Соликамска, здесь же смогут получать дополнительные консультационные услуги дети из северных территорий.

Пока речь идет только о технической сдачи здания. Открытие поликлиники для пациентов запланировано зимой, после того как будет получена вся необходимая документация.