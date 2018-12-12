«Сцена Молот» ставит эксперимент
В пермском Театре-Театре на «Сцене Молот» сегодня покажут новый спектакль «Маленькие трагедии. Часть Первая». Как заявил режиссер Борис Мильграм, это эксперимент, где зрителю предлагают погрузиться в мир, отличный от привычных условностей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми назвали имена победителей конкурса «Дарования Прикамья»
В России единый день приема граждан
Пермские пожарные проводят учения в 20-этажном доме
«Т Плюс»: планы, цифры, итоги
Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса
3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов
Новая транспортная модель Перми - время больших перемен
В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль
Замерзающий посёлок Северный ищет правду в суде
В Перми судят бывшего министра транспорта
Добавить комментарий: