«Сцена Молот» ставит эксперимент

В пермском Театре-Театре на «Сцене Молот» сегодня покажут новый спектакль «Маленькие трагедии. Часть Первая». Как заявил режиссер Борис Мильграм, это эксперимент, где зрителю предлагают погрузиться в мир, отличный от привычных условностей.