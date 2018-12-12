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В Перми назвали имена победителей конкурса «Дарования Прикамья»

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Дарования

В Перми названы имена победителей VI конкурса детского творчества «Дарования Прикамья». На фестиваль собрались талантливые ребята со всего Пермского края. Работы были распределены по 8 номинациям и посвящены разным видам искусства, от рисования до моды. А возраст участников варьировался от 5 до 17 лет. На что способны юные таланты?

В течение часа в фойе ДК Гагарина появилась экспресс-выставка фантастических планет, над которой трудились ребята из Кудымкара. В Пермь они приехали в качестве лауреатов фестиваля-конкурса «Дарования Прикамья».

Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель организационного комитета Фестиваля:

"Есть вещи, которые нашему духу, нашему пониманию очень дороги и собственно, это и есть смысл этого конкурса. Мы очень хотели, чтобы данный фестиваль был о Пермском крае".

В Перми этот фестиваль конкурс проводится уже 6-й год, и всегда его поддерживает Министерство культуры Пермского края.

Марина Илюхина, заместитель министра культуры Пермского края: "На этот конкурс приезжают дети, которые любят Пермский край, которые поют о Пермском крае, танцуют о нём, погружаются в историю Пермского края и носят в своём сердце любовь к своей родине".

Как, например, детский ансамбль русской песни "Гуси-лебеди" из Нытвы. Девочки вместе со своим музыкальным руководителем выбрали песню «Тополёк» - уральских авторов. Репетировали её почти три месяца для того, чтобы добиться душевного исполнения.

Они стали лауреатами в номинации «Песня народов, проживающих в Прикамье». Также в  конкурсе проходило награждение в номинациях: «Танец народов мира, проживающих в Пермском крае», «Мода Пермского края», «Изобразительное искусство», «Прикладное искусство», «Театральное искусство», «Литературное произведение о Пермском крае» и «Мультипликация, кинематография, фотоальбом о Пермском крае».

В итоге зрители увидели более 100 национальных танцев, костюмов и рисунков, услышали множество песен о родном крае. Участники на протяжении всего фестиваля-конкурса смогли не только ещё больше погрузиться в культуру своего собственного края, но и поучаствовать в мастер-классах, которые в территориях проводили члены жюри, тем самым повысив свой профессиональный уровень.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 12.12.2018 в 13:40 в рубрике - Вести Пермь

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