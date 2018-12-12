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В России единый день приема граждан
По всей России, и в Прикамье в частности, сегодня пройдет единый день приема граждан. В Перми он начнется в 12.00. и продлится до 8 вечера. Прийти и задать интересующие вопросы можно, например, в региональной приемной Президента по адресу: Советская, 64, а также во все другие властные структуры. Мероприятие приурочено к Дню российской Конституции.
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