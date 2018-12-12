Пермские пожарные проводят учения в 20-этажном доме
Пожарные подразделения МЧС проводят учения на улице Куфонина в Перми. Все происходит в 20-этажном доме.
Отрабатываются действия пожарных внутри дома на лестничных площадках. По легенде учений возгорание произошло на 12-м этаже здания, есть пострадавшие. В ликвидации "возгорания" принимают участие 12 единиц техники и несколько десятков человек личного состава.
Подъезжая к месту, пожарные столкнулись с проблемой - как такового своего двора у дома по Куфонина, 20 нет. Территория вокруг здания заставлена автомобилями. Проезды узкие.
Как рассказал Андрей Жунев, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пермскому краю, на учениях отрабатывается спасение людей с верхних этажей зданий и подача огнетушащих веществ на верхние этажи: "Зданий повышенной этажности в Перми большое количество. Хотим проверить, как личный состав с данной задачей справится".
Жильцы к учениям пожарных отнеслись с пониманием.
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