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«Т Плюс»: планы, цифры, итоги

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Т Плюс

В пермском филиале «Т Плюс» подвели предварительные итоги работы в 2018 году и старта отопительного сезона. На вопросы представителей СМИ в регионах присутствия энергетической компании ответил председатель правления Денис Паслер. Встреча с журналистами прошла в формате видеоконференции. По словам руководителя энергохолдинга, в рамках ремонтной кампании по всей стране было переложено 390 км тепловых сетей стоимостью почти 9 млрд рублей. В том числе благодаря этому в начале отопительного сезона число технологических нарушений снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом наиболее заметны улучшения в тех тепловых узлах, где действуют концессионные соглашения с местной властью по развитию муниципальных теплосетей.  «Т Плюс» в ближайшее время планирует перейти на подобную форму партнерства в Кирове, Саратове и Перми.

тепло

Алексей Мартьянов, заместитель директора филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» по развитию тепловых узлов: "В 2018 году мы реализовали крупные проекты по капитальному и среднему ремонту: 17 котлоагрегатов, 5 паровых турбин, 2 газовых турбин, провели ремонт агрегата на Широковской ГЭС. Вся инвестиционная программа Пермского филиала составит сумму в прогнозе 1,6 млрд рублей".

Развитие ключевых тепловых узлов во многом сдерживается существенным объемом задолженности. На сегодняшний день общая сумма долгов всех категорий потребителей за тепло и горячую воду перед «Т Плюс» превышает 56 млрд рублей, когда общая сумма годовых вложений в развитие составляет 30 млрд. Компания ведет последовательную работу по взысканию этих средств. Среди способов борьбы со злостными неплательщиками - отключения горячей воды, аресты имущества, привлечение коллекторов.

Сергей Кругляков, директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: "Мы порядка 5 тысяч судебных приказов в месяц формируем и подаем в суды мировые, они обрабатываются и возвращаются в виде исполнительных документов, их можно отнести в банк. Стараемся показать людям, что платеж за коммуналку, это такой же платеж, как за кредит".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.12.2018 в 12:25 в рубрике - Вести Пермь

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