Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← 3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса

смотреть видео

автобус

В 35 территорий Прикамья в самое ближайшее время отправятся 72 новых школьных автобуса, купленных Минпромторгом России. Статистика утверждает, что столь масштабной единовременной поставки регион еще не видел. Кстати, некоторые машины оснащены полным приводом и будут работать там, где мало асфальтированных дорог.

В селе Большая Мось Пермского района школьный автобус - единственный общественный транспорт, но он перевозит детей. Несколько рейсов утром, днем и вечером. По-другому до общеобразовательного учебного заведения не добраться,  а в дороге можно еще раз повторить уроки.

Анна Баранова, ученица 5 класса Фроловской средней школы: "В нем хорошо, потому что я довольно далеко живу и благодаря автобусу я могу быстрее добираться до школы".

 Уже в конце этого года в 35 территориях Пермского края появятся 72 новых автобуса российского производства. Яркие машины снабжены всем необходимым, чтобы комфортно и без всяких проблем перевозить школьников региона.

автобус

Еще одна немаловажная подробность -  для отдаленных территорий, где нет асфальтового, а есть грунтовое покрытие, будут поставлять автобусы с полным приводом и хорошим дорожным просветом. Ведь школьный автобус должен приехать на остановку в любом случае.

Фроловская средняя школа сегодня один из крупных образовательных центров на территории Пермского района. Здесь учатся более 300 человек из 29 близлежащих населенных пунктов. Собрать всех школьников на уроки без автобуса - невозможно.

Благодаря такой небывалой поставке автопарк школьных автобусов существенно обновится, и появятся дополнительно 2 новых маршрута. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, регион занял лидирующее место в ПФО по количеству автотранспорта.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Школьные автобусы уже курсируют по Пермскому краю. Парк насчитывает почти 600 единиц. Требуется постоянное обновление автобусов, поскольку они стареют".

Автобусы направятся в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский и другие районы. Сейчас они проходят последние проверки перед выездом на линию.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.12.2018 в 11:59 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

Новая транспортная модель Перми - время больших перемен

В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль

Замерзающий посёлок Северный ищет правду в суде

В Перми судят бывшего министра транспорта

Пермские йоги «марафонили» ради чуда для детей

«Дорогое имячко» - легенда о древних людях языком танца

Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсию

Бюджет Перми: поступило 211 поправок

Стенка на стенку


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

Обратите внимание

в Перми

Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса

Столь масштабной единовременной поставки регион еще не видел.
12.12.2018 в 11:59

Метки: в Перми, Общество

3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

Краевая филармония отметила 15-летие пермского органа многочасовым музыкальным марафоном.
12.12.2018 в 11:11

Метки: в Перми, Общество, Культура

В ТЮЗе отремонтируют сцену

Ремонт затронет планшет сцены и нижнюю механику.
12.12.2018 в 10:45

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермских школьников приглашают на новогодний бал

Будут не только танцы, но и лазерное шоу
12.12.2018 в 10:45

Метки: в Перми, Общество, Культура, Анонс

Новая транспортная модель Перми - время больших перемен

Новая транспортная модель коснется не только дорог, но и общественного транспорта и даже системы оплаты проезда.
12.12.2018 в 10:18

Метки: в Перми, Общество, Власть

В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

Наркомаркет продавал запрещенные вещества в Прикамье и Удмуртии
07.12.2018 в 11:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, В России

7 декабря пермяки напишут правовой диктант

Присоединиться к Всероссийской акции смогут все желающие старше 14 лет
06.12.2018 в 17:16

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Анонс, Общество

Лента новостей RSS каналы

Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобусаШкольный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса

Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 годаПрограмма «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года

Судебный пристав притворился доставщиком пиццы, чтобы поймать должницуСудебный пристав притворился доставщиком пиццы, чтобы поймать должницу

3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

В ТЮЗе отремонтируют сценуВ ТЮЗе отремонтируют сцену

Пермских школьников приглашают на новогодний балПермских школьников приглашают на новогодний бал

В Прикамье внук избил дедушку из-за денегВ Прикамье внук избил дедушку из-за денег

Новая транспортная модель Перми - время больших переменНовая транспортная модель Перми - время больших перемен

В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакльВ 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль

Замерзающий посёлок Северный ищет правду в судеЗамерзающий посёлок Северный ищет правду в суде

Вести Кудымкар 11.12.2018Вести Кудымкар 11.12.2018

12 декабря чиновникам придется задержаться на работе12 декабря чиновникам придется задержаться на работе

В Перми судят бывшего министра транспортаВ Перми судят бывшего министра транспорта

Пермские йоги «марафонили» ради чуда для детейПермские йоги «марафонили» ради чуда для детей

«Дорогое имячко» - легенда о древних людях языком танца«Дорогое имячко» - легенда о древних людях языком танца

Житель Березовского района, открывший стрельбу по наряду ДПС, предстанет перед судомЖитель Березовского района, открывший стрельбу по наряду ДПС, предстанет перед судом

Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсиюИсторический парк приглашает на бесплатную экскурсию

Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»

Бюджет Перми: поступило 211 поправокБюджет Перми: поступило 211 поправок

Стенка на стенкуСтенка на стенку

«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении

«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ

Пункт обогрева: в Перми поставили палатку для бездомныхПункт обогрева: в Перми поставили палатку для бездомных

Процесс пошел: начато проектирование домов «Первого пермского микрорайона»Процесс пошел: начато проектирование домов «Первого пермского микрорайона»

В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверейВ центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную