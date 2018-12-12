Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса

В 35 территорий Прикамья в самое ближайшее время отправятся 72 новых школьных автобуса, купленных Минпромторгом России. Статистика утверждает, что столь масштабной единовременной поставки регион еще не видел. Кстати, некоторые машины оснащены полным приводом и будут работать там, где мало асфальтированных дорог.

В селе Большая Мось Пермского района школьный автобус - единственный общественный транспорт, но он перевозит детей. Несколько рейсов утром, днем и вечером. По-другому до общеобразовательного учебного заведения не добраться, а в дороге можно еще раз повторить уроки.

Анна Баранова, ученица 5 класса Фроловской средней школы: "В нем хорошо, потому что я довольно далеко живу и благодаря автобусу я могу быстрее добираться до школы".

Уже в конце этого года в 35 территориях Пермского края появятся 72 новых автобуса российского производства. Яркие машины снабжены всем необходимым, чтобы комфортно и без всяких проблем перевозить школьников региона.

Еще одна немаловажная подробность - для отдаленных территорий, где нет асфальтового, а есть грунтовое покрытие, будут поставлять автобусы с полным приводом и хорошим дорожным просветом. Ведь школьный автобус должен приехать на остановку в любом случае.

Фроловская средняя школа сегодня один из крупных образовательных центров на территории Пермского района. Здесь учатся более 300 человек из 29 близлежащих населенных пунктов. Собрать всех школьников на уроки без автобуса - невозможно.

Благодаря такой небывалой поставке автопарк школьных автобусов существенно обновится, и появятся дополнительно 2 новых маршрута. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, регион занял лидирующее место в ПФО по количеству автотранспорта.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Школьные автобусы уже курсируют по Пермскому краю. Парк насчитывает почти 600 единиц. Требуется постоянное обновление автобусов, поскольку они стареют".

Автобусы направятся в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский и другие районы. Сейчас они проходят последние проверки перед выездом на линию.