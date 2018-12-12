3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

В Перми прошел многочасовой органный "забег". Накануне с самого утра краевая филармония отмечала 15-летие своего органа. В десять вечера состоялось последнее мероприятие – концерт-экскурсия.

Органный марафон открывает спектакль с участием юных музыкантов «Белоснежка, Бах и чашечка кофе».

Поздравить пермский орган с 15-летием приехал заслуженный артист республики Абхазия. В музыкальном мире Лука Гаделия известен как виртуоз и новатор, с пермским органом он познакомился 4 года назад и с первой ноты влюбился в инструмент.

Лука Гаделия, заслуженный артист Республики Абхазия: "Пермский орган - один из лучших инструментов России, который находится в концертных залах. Благодатная акустика самого зала способствует прекрасному звучанию этого инструмента".

Музыкальный инструмент высотой 7,5 метров и весом более 12 тонн изготовила немецкая компания «Латэр Гётс». Три месяца ушло на монтаж и настройку каждой из 2382 металлических и деревянных труб.

Вот он король музыкальных инструментов - пермский орган. В нем 40 регистров и 3 мануала. В 2003 году мастерам акустики предстояла непростая задача - переделать зал из зала заседаний Законодательного собрания Пермской области в музыкальный. И им это удалось.

А это еще один орган - электронный, на нем учатся играть студенты института культуры.

Елена Морозова, магистр кафедры специального фортепьяно ПГИК: "Когда я прикоснулась к органу, я поняла - это инструмент моей души".

Кульминацией музыкального марафона стало выступление самого молодого титулярного органиста собора Нотрдам де Пари - Винсента Дюбуа. В 28 лет он стал профессором сразу двух французских консерваторий.

Но и это еще не все. Завершился многочасовой органный «забег» ночной экскурсией, на которой раскрыли все тайны короля-органа и показали его работу изнутри. Три этажа с уникальной электроникой и механическим оборудованием, настройщики придирчиво следят за температурой и влажностью.