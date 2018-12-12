← Новая транспортная модель Перми - время больших перемен
3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов
В Перми прошел многочасовой органный "забег". Накануне с самого утра краевая филармония отмечала 15-летие своего органа. В десять вечера состоялось последнее мероприятие – концерт-экскурсия.
Органный марафон открывает спектакль с участием юных музыкантов «Белоснежка, Бах и чашечка кофе».
Поздравить пермский орган с 15-летием приехал заслуженный артист республики Абхазия. В музыкальном мире Лука Гаделия известен как виртуоз и новатор, с пермским органом он познакомился 4 года назад и с первой ноты влюбился в инструмент.
Лука Гаделия, заслуженный артист Республики Абхазия: "Пермский орган - один из лучших инструментов России, который находится в концертных залах. Благодатная акустика самого зала способствует прекрасному звучанию этого инструмента".
Музыкальный инструмент высотой 7,5 метров и весом более 12 тонн изготовила немецкая компания «Латэр Гётс». Три месяца ушло на монтаж и настройку каждой из 2382 металлических и деревянных труб.
Вот он король музыкальных инструментов - пермский орган. В нем 40 регистров и 3 мануала. В 2003 году мастерам акустики предстояла непростая задача - переделать зал из зала заседаний Законодательного собрания Пермской области в музыкальный. И им это удалось.
А это еще один орган - электронный, на нем учатся играть студенты института культуры.
Елена Морозова, магистр кафедры специального фортепьяно ПГИК: "Когда я прикоснулась к органу, я поняла - это инструмент моей души".
Кульминацией музыкального марафона стало выступление самого молодого титулярного органиста собора Нотрдам де Пари - Винсента Дюбуа. В 28 лет он стал профессором сразу двух французских консерваторий.
Но и это еще не все. Завершился многочасовой органный «забег» ночной экскурсией, на которой раскрыли все тайны короля-органа и показали его работу изнутри. Три этажа с уникальной электроникой и механическим оборудованием, настройщики придирчиво следят за температурой и влажностью.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новая транспортная модель Перми - время больших перемен
В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль
Замерзающий посёлок Северный ищет правду в суде
В Перми судят бывшего министра транспорта
Пермские йоги «марафонили» ради чуда для детей
«Дорогое имячко» - легенда о древних людях языком танца
Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсию
Бюджет Перми: поступило 211 поправок
Стенка на стенку
«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ
Добавить комментарий: