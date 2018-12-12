Новая транспортная модель Перми - время больших перемен
Глава Перми Дмитрий Самойлов вместе с коллегами из мэрии представил депутатам городской думы новую транспортную модель краевой столицы. Она коснется не только дорог, но и общественного транспорта и даже системы оплаты проезда. Правда, все эти планы должны еще пройти согласование в парламенте.
По обе стороны оврага - улица Крисанова. Но прямого проезда нет. Пока. Его уже запланировали построить. Таким образом, разгрузив соседние площадь у Центрального рынка и Плеханова, которую тоже ждет и расширение и новая развязка.
Строительство и ремонт дорог, связывающих районы с центром - это часть новой транспортной модели Перми. Ее целиком глава города Дмитрий Самойлов представил сегодня депутатам думы.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Основными составляющими частями перехода к новой транспортной модели является в первую очередь создание комфортных условий для наших жителей, горожан".
Вторая часть - безопасность. Здесь установка камер и светофоров, обустройство пешеходных переходов. Пользователям общественного транспорта предложат новое, так называемое, тарифное меню. Цена одной поездки меньше, если ездить часто.
Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Одним из новшеств является пересадочный проездной документ, когда человек оплачивает не поездку, а время пользования транспортом, то есть оплачивая 40 минут, человек может пересесть один, два раза".
Третье. Новые маршруты транспорта - самые длинные разделят и выпрямят, пересесть можно будет на стыковочных узлах, своего рода больших остановках, должны построить новые трамвайные линии и запустить сотню новых автобусов.
Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской Думы: "Мы должны понимать, если мы запускаем пилотный проект, все 7 маршрутов, то все вопросы, которые этому предшествовали должны быть выверены, от наема водителей, до обслуживания этих автобусов".
Все изменения, как заявлено, будут обсуждаться с жителями и при необходимости корректироваться.
Старт масштабных планов - на улице Революции, где уже начались работы по ее расширению, в апреле 2019-го начнет меняться все, что связано с автобусами, общественным транспортом. Масштабный проект должен завершиться в 2023-му, к 300-летию города.
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