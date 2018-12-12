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В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль
Пермский край вслед за всей Россией присоединился к череде мероприятий, посвященных столетию со дня рождения писателя и мыслителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Накануне в мемориальном комплексе «Пермь-36», некогда бывшем частью того самого архипелага ГУЛАГ, студенты Щепкинского театрального училища в антураже лагерной камеры показали спектакль «Этап» по мотивам романа "В круге первом" Александра Солженицына. За основу повествования взята одна из сюжетных линий, история Глеба Нержина. Он математик, заключенный спецтюрьмы №1 в Марфино, прозванной шарашкой, где работают научные работники, свезенные сюда из разных лагерей. Прототипом Глеба Нержина послужила биография самого Александра Солженицына.
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