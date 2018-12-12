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Замерзающий посёлок Северный ищет правду в суде

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В Губахинском поселке Северный претензии населения и чиновников муниципалитета к местному арендатору теплосетей дошли до суда. Только суд теперь сможет расторгнуть концессионное соглашение, подписанное в 2016 году. По нему жители должны были получить 28 котельных и стабильное теплоснабжение. А по факту сейчас вяжут шерстяные носки и покупают теплые одеяла.

Теплые свитера днем, ночью - термобелье. Такая история здесь в поселке Северный продолжается с 2016 года, когда поставщиком тепла стала компания ЦЭБ.

Последней каплей терпения стало публичное письмо с подписями более 1000 жителей якобы «за улучшение качества коммунальных услуг и снижение тарифов». По факту, как выяснилось, его приложили к документу совершенно иного смысла, где якобы жители выступают в защиту ЦЭБ и даже просят повысить тариф. Причем в документе ошибки очевидные - в некоторых графах неправильно вписаны имя и отчество.

Сети переданы ЦЭБ по концессионному соглашению. По условиям компания должны была модернизировать сети в поселке и построить там 28 блочных мини-котельных. Причем за средства привлеченного инвестора. На деле – за 2 года сети не обслуживались надлежащим образом. Кроме того, ресурсники должны «Газпрому» 30 миллионов рублей. Сейчас соглашение с ЦЭБ расторгают в судебном порядке.

Николай Лазейкин, заместитель главы Губахинского городского округа: "Предприятие снижает теплоноситель в ночное время, в утренние часы квартиры остывают. Мы неоднократно ставили их в известность, предписания выдавали".

Очередной суд назначен на январь. Как только соглашение расторгнут, дело сдвинется. Дорожная карта модернизации сетей уже есть, проведены предпроектные работы.

Антон Удальёв, руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края: "Основная задача - обеспечение безопасного и надежного теплоснабжения, так или иначе, имеется. В любом случае модернизировать и приводить в нормативное состояние требуется, но не силами организации, которая сейчас там есть".

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 12.12.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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