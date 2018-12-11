В Перми судят бывшего министра транспорта
В Ленинском районном суде прошло первое слушание по существу уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. Его обвиняют во взяточничестве. Причем, по версии следствия, мзду он брал весьма изобретательно.
Алмаза Закиева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы.
Квартира в Тюмени - одно из главных доказательств по делу. Под ее продажу, по версии следствия, было замаскировано получение взятки в размере почти 8,5 миллионов рублей. Жилье министр продал по завышенной цене в 28 миллионов. Взамен Алмаз Закиев обещал помочь строительной компании в получении контракта на участие в одном из самых масштабных проектов последних лет - строительстве обхода города Чусовой ценой в два миллиарда рублей.
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