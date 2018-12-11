Пермские йоги «марафонили» ради чуда для детей

Триста человек, взрослые и дети, стали участниками благотворительного йога-марафона в Перми. За возможность быть частью самой массовой в Прикамье тренировки люди платили вступительные взносы. Сколько собрали в итоге, куда пойдут деньги и каково это - 108 кругов Приветствия Солнцу?

Участники йога-марафона «Дышать» настраиваются на 108 кругов Сурьи Намаскар или Приветствия солнцу. Участники должны выполнить комплекс из нескольких традиционных упражнений ровно 108 раз.

Инструкторы подсказывают, как делать упражнения правильно. 108 кругов это около двух часов. Именно поэтому и название - йога-марафон. Впрочем, перерывы делать не запрещается. Уже через час некоторые марафонцы берут передышку.

Около сотни официально зарегистрировавшихся и больше трехсот участников в итоге. Взносы 500 рублей для взрослого и 200 для детей - благотворительные. Все собранные деньги пойдут на помощь детям с проблемами дыхания. Как говорят организаторы, ваш выдох, это чей-то вдох.

Сурья Намаскар или Приветствие солнцу - это нечто напоминающее зарядку. В принципе, выполнять упражнения могут и непрофессионалы. Но для тех, кто в изучение практик йоги уже углубился - продвинутые занятия, например, гвоздетерапия.А еще йога-нидра, цигун, дживамукти, упражнения для спины и коленей, интегральный танец и медитативное рисование.

По подсчетам организаторов, 185 тысяч рублей собрали пермяки на чудо для детей.