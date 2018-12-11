«Дорогое имячко» - легенда о древних людях языком танца

В Театре «Балет Евгения Панфилова» премьера - спектакль "Дорогое имячко". Это вторая часть трилогии по сказам Бажова. Первая - «Золотой полоз» - была представлена пермскому зрителю год назад. Над спектаклем работала постановочная группа в том же составе: хореограф Сергей Райник, композитор Игорь Машуков, художник по костюмам и сценограф Валерий Кунгуров.

Сергей Райник - художественный руководитель театра балет Евгения Панфилова в своей новой постановке обыгрывает Уральские горы.

Сергей Райник, художественный руководитель театра балет Евгения Панфилова: "Это символ и горы, и жилища, это место пребывнания старлюдей, то есть люди, которые живут вне времени или до времени".

Именно с описания этих людей и их занятий начинается сказ «Дорогое Имячко» Павла Бажова. Именно по этому произведению Сергей сейчас создаёт вторую часть трилогии по сказам Бажова.

Первая часть «Золотой Полоз» была презентована зрителям в ноябре прошлого года. Тогда, как и сейчас, музыку к балетной постановке написал Игорь Машуков, композитор, который как никто другой разбирается в современном звучании.

Игорь Машуков, композитор: "Очень важно для меня видеть, что танцуют, что поставил Сергей Арнольдович, где добавить и где убавить, очень много использовано современных приёмов".

Костюмы придумывает и воплощает немецко-русский театральный художник Валерий Кунгуров.

Валерий Кунгуров, театральный художник (Германия): "В первой части было больше сказочности, здесь больше какой-то такой брутальности, по крайней мере мне так кажется, по сравнению с такой нарядностью немножко изошрённой, а здесь все грубее".

Соединить всё воедино у зрителей получится 12 декабря в ДК Солдатова.