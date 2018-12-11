Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсию

Исторический парк «Россия – моя история» готовится отметить первый день рождения, в связи с чем 12 декабря посетители смогут увидеть все экспозиции бесплатно. Также здесь готовятся встретить 300-тысячного посетителя. Как заявлено, администрация подготовила приятный сюрприз.

Исторический парк открылся в Перми в 2017 году и разместился в двух исторических зданиях – Речного и железнодорожного вокзалов.