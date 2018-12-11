Бюджет Перми: поступило 211 поправок

На этой неделе депутаты Пермской городской думы будут работать в комитетах над бюджетом города на ближайший год. Между первым и вторым чтением поступило 211 поправок. Все их необходимо учесть и подготовить к обсуждению на декабрьской пленарке. Уже сейчас можно говорить, что бюджет получился бездефицитным и социально ориентированным. Главный приоритет - это дороги, новые школы и расселение ветхого и аварийного жилья.

Второе чтение - окончательное. До конца года бюджет Перми будет утвержден. Кроме проекта казны, на ближайшем заседании депутатам предстоит принять новые правила по благоустройству, а также обсудить тему общественного транспорта.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: "Также рассмотрим серьезный и глобальный вопрос в рамках часа депутата, вопрос касается развития транспортной концепции. Наверное, пермяки знают, что город входит в серьезный инвестиционный проект, который позволит приобрести массу автотранспортной техники, автобусы, на газомоторном топливе, а также трамваи. Нам важен не сам факт покупки техники, важно, чтобы этот проект был удобен для пермяков".