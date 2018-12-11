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Стенка на стенку
В спорткомплексе «Победа» состоялся командный турнир по греко-римской борьбе «Стенка на стенку». Друг напротив друга стояли юные спортсмены Перми, Кукуштана, Лобаново, Соликамска и Березников. Веса разные, начиная с 29 кг до 90 и выше. Организовали турнир федерация по спортивной борьбе Пермского края совместно с ДЮСША Свердловского района.
Андрей Савченков, главный тренер соревнований: "В командной битве, которая происходит, все ребята до одного болеют за каждого. Каждый должен привнести свою лепту в общую победу".
Ребята сражались не только за победу собственной команды, но за денежный приз 3000 рублей. Его должен был получить спортсмен, который сделает лучший бросок. В итоге в тяжелой схватке победила сборная команда пермяков.
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