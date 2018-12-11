В спорткомплексе «Победа» состоялся командный турнир по греко-римской борьбе «Стенка на стенку». Друг напротив друга стояли юные спортсмены Перми, Кукуштана, Лобаново, Соликамска и Березников. Веса разные, начиная с 29 кг до 90 и выше. Организовали турнир федерация по спортивной борьбе Пермского края совместно с ДЮСША Свердловского района.

Андрей Савченков, главный тренер соревнований: "В командной битве, которая происходит, все ребята до одного болеют за каждого. Каждый должен привнести свою лепту в общую победу".

Ребята сражались не только за победу собственной команды, но за денежный приз 3000 рублей. Его должен был получить спортсмен, который сделает лучший бросок. В итоге в тяжелой схватке победила сборная команда пермяков.