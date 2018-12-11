«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ

Второе поражение подряд в регулярном чемпионате ВХЛ потерпел пермский «Молот-Прикамье». Уступив в Караганде Сарыарке 1:4, молотобойцы на домашнем льду принимали усть-каменогорское «Торпедо». Забив по шайбе в первом и третьем тайме, в упорной борьбе, молотобойцы уступили общий счёт 2:3. Сейчас, дружина Сергея Вострикова располагается на 26-й строчке таблицы ВХЛ и с каждым туром всё больше отдаляется от возможности выхода в плей-офф.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»: "По реализации моментов - вопросы. А так, играли, старались. Но, удача была не на нашей стороне. Спасибо хочу сказать болельщикам. Если брать игру с Сарыаркой, то переезд китайский отложил отпечаток на физическое состояние".