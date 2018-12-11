Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей

Стенка на стенку →

«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ

смотреть видео

шайба

Второе поражение подряд в регулярном чемпионате ВХЛ потерпел пермский «Молот-Прикамье». Уступив в Караганде Сарыарке 1:4, молотобойцы на домашнем льду принимали усть-каменогорское «Торпедо». Забив по шайбе в первом и третьем тайме, в упорной борьбе, молотобойцы уступили общий счёт 2:3. Сейчас, дружина Сергея Вострикова располагается на 26-й строчке таблицы ВХЛ и с каждым туром всё больше отдаляется от возможности выхода в плей-офф.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»: "По реализации моментов - вопросы. А так, играли, старались. Но, удача была не на нашей стороне. Спасибо хочу сказать болельщикам. Если брать игру с Сарыаркой, то переезд китайский отложил отпечаток на физическое состояние".

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей

Главную партию в пермской «Баядерке» исполнит Наталья Осипова

Ледопад: зимняя сказка рядом

Пермь. Вести Спорт 10.12.2018

Жители поселка Северный требуют сменить поставщика тепла

Краевая филармония отмечает 15-летие пермского органа

Главный ледовый городок края откроется 30 декабря

В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

Волки держат в осаде деревни Отопково и Пелым


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей

Стенка на стенку →

Обратите внимание

в Перми

Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсию

Исторический парк «Россия – моя история» готовится отметить первый день рождения. 12 декабря посетители смогут увидеть все экспозиции бесплатно.
11.12.2018 в 17:06

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»

Социологи провели опрос среди жителей краевой столицы
11.12.2018 в 16:53

Метки: в Перми, Общество

Бюджет Перми: поступило 211 поправок

Уже сейчас можно говорить, что бюджет получился бездефицитным и социально ориентированным.
11.12.2018 в 16:40

Метки: в Перми, Общество, Власть

Стенка на стенку

В спорткомплексе «Победа» состоялся командный турнир по греко-римской борьбе «Стенка на стенку».
11.12.2018 в 16:15

Метки: в Перми, Спорт, Общество

«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении

В Пермском театре кукол покажут фэнтези
11.12.2018 в 16:12

Метки: в Перми, Культура, Анонс

В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

Наркомаркет продавал запрещенные вещества в Прикамье и Удмуртии
07.12.2018 в 11:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, В России

7 декабря пермяки напишут правовой диктант

Присоединиться к Всероссийской акции смогут все желающие старше 14 лет
06.12.2018 в 17:16

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Анонс, Общество

Лента новостей RSS каналы

Исторический парк приглашает на бесплатную экскурсиюИсторический парк приглашает на бесплатную экскурсию

Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»

Бюджет Перми: поступило 211 поправокБюджет Перми: поступило 211 поправок

Стенка на стенкуСтенка на стенку

«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении

«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд в чемпионате ВХЛ

Пункт обогрева: в Перми поставили палатку для бездомныхПункт обогрева: в Перми поставили палатку для бездомных

Процесс пошел: начато проектирование домов «Первого пермского микрорайона»Процесс пошел: начато проектирование домов «Первого пермского микрорайона»

В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверейВ центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей

Главную партию в пермской «Баядерке» исполнит Наталья ОсиповаГлавную партию в пермской «Баядерке» исполнит Наталья Осипова

В Перми приступили к очистке ложа Мотовилихинского прудаВ Перми приступили к очистке ложа Мотовилихинского пруда

В двух районах Перми отключат холодную водуВ двух районах Перми отключат холодную воду

Ледопад: зимняя сказка рядомЛедопад: зимняя сказка рядом

Пермь. Вести Спорт 10.12.2018Пермь. Вести Спорт 10.12.2018

Жители поселка Северный требуют сменить поставщика теплаЖители поселка Северный требуют сменить поставщика тепла

Краевая филармония отмечает 15-летие пермского органаКраевая филармония отмечает 15-летие пермского органа

МЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморозиМЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморози

Главный ледовый городок края откроется 30 декабряГлавный ледовый городок края откроется 30 декабря

В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древоВ архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника

Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

Волки держат в осаде деревни Отопково и ПелымВолки держат в осаде деревни Отопково и Пелым

Супердискотека 90-х: без драки не обошлосьСупердискотека 90-х: без драки не обошлось

В полиции рассказали подробности смертельного ДТПВ полиции рассказали подробности смертельного ДТП

Конституция России: испытание временемКонституция России: испытание временем

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную