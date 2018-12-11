В центре тестирования ГТО прошли дни открытых дверей. Школьники Пермского края могли узнать о том, как заработать дополнительные баллы к ЕГЭ.

Выполнить нормативы ГТО за один день предложил колледж олимпийского резерва и объявил «Дни открытых дверей». Желающих насчитали больше 500 человек. В основном, конечно, школьников. Мотивация понятна - пройдя испытания «ГТО» на «золотой» знак отличия, будущие выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. В пермских вузах - до восьми.

В заключительный день акции к прикамским школьникам присоединилась делегация дзюдоистов из Ганновера. Даже у иностранцев в руках справки о допуске от врача - обязательное условие для прохождения нормативов ГТО.

Александр Наумов, руководитель центра тестирования: "Мы предлагаем получить номер, попробовать выполнить нормативы ГТО, познакомиться с нашим комплексом. И они получат памятные бегунки, где указаны нормативы для их возрастной категории, а рядом указаны нормативы, которые они выполнили".

В списке всероссийского комплекса гостей из города-побратима удивили разве что поднятие гири и стрельба из лазерной винтовки.

Самой востребованной площадкой оказался ковёр. Приёмы самбо немецкие дзюдоисты осваивали с удовольствием и улыбками. Культурно-спортивный ликбез завершился вручением памятных призов из рук министра физкультуры и спорта, совместным фото и заслуженным обедом в центре тестирования.

Дни открытых дверей в центре тестирования официально заканчиваются, но сдать нормативы, а школьникам ещё и получить дополнительные баллы к ЕГЭ - никогда не поздно. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте - gto59.ru. И далее следовать инструкциям: прийти в нужное время в нужное место и показать свои спортивные достижения.