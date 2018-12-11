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Главную партию в пермской «Баядерке» исполнит Наталья Осипова

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репетиция

В эту пятницу, 14 декабря, на сцену Пермского театра оперы и балета выйдет прима Лондонского Королевского балета Наталья Осипова. Она исполнит главную женскую партию в самом ярком и богатом балете 19 века – «Баядерке».

Мастерицам из обувного цеха нужно изготовить более 300 пар обуви. Как известно, балет «Баядерка» отличается богатым убранством всех костюмов, поэтому даже обувь для слуг здесь из золотой парчи.

обувь

Ирина Подщивалова, закройщик Пермского театра оперы и балета: "Если в простой обуви можно ходить на улице, то в этой нужно танцевать, исполнять разные вариации".

 

В пошивочном цехе та же самая ситуация. Здесь от количества сшитых пачек уже не видно потолка. Швеи живут под пачечным небом уже несколько месяцев. Даже ткань, из которой шьются костюмы, художники расписывают вручную,  не говоря уже о жемчуге и пайетках, которые швеи пришивают руками уже в течение трёх месяцев.

пошивочный цех

В царском костюме очень много аутентичного индийского - фрагменты настоящего сари, украшения из Индии. Весит такой костюм около 8-9 кг.

Но главная работа, конечно, проходит здесь. В маленьких репетиционных залах готовится один из шедевров Мариуса Петипа.

Несмотря на тесноту на репетициях и небольшую сцену, Алексей Мирошниченко всё-таки замахнулся на самый яркий и богатый балет 19 века. Алексей Григорьевич повторяет хореографию Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани с отдельными танцами Константина Сергеева и Николая Зубковского.

репетиция

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Театра пермского театра оперы и балета: "Эти люди сделали свой вклад, и мне хочется, чтобы спектакль в Перми был памятником".

Премьера состоится уже 14 декабря. Но самым главным подарком пермякам будет то, что главную женскую партию - храмовую танцовщицу Никию - станцует в этот вечер Наталья Осипова, прима-балерина Лондонского Королевского балета в Ковент-Гарден и Пермского театра оперы и балета.

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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