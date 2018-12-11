Ледопад: зимняя сказка рядом
Вариант бесплатной экскурсии предлагает пермский тревел-блогер Ксения Суханова. Девушка обнаружила ледопад и разместила снимки на своей странице. Добраться до этого места может каждый. Ледопад ежегодно образуется в Закамске.
Лучшее место для старта остановка «Рубин». По опыту путешественница сообщает, что с каждым днем здесь будет только красивее.
Тревел-блогер: "В марте он будет еще больше. Сейчас не так много льда, отломленные сосульки отдельно лежат внизу".
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