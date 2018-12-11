Пермь. Вести Спорт 10.12.2018
- В спорткомплексе «Победа» состоялся командный турнир по греко-римской борьбе «Стенка на стенку».
- Тайбоксеры Константин Краснов и Федор Савельев провели совместную тренировку в Перми.
- Второе поражение подряд в регулярном чемпионате ВХЛ потерпел пермский «Молот-Прикамье».
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