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← Краевая филармония отмечает 15-летие пермского органа

Жители поселка Северный требуют сменить поставщика тепла

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Жители поселка Северный в Губахе требуют сменить недобросовестного поставщика тепла. Как говорят, в квартирах холодно, есть перебои с горячей водой. Власти заявляют, что все дело в старом оборудовании и трубах, которые никто не ремонтирует. В ситуации разбиралась Марина Печенова.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 13:15 в рубрике - Вести Пермь

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← Краевая филармония отмечает 15-летие пермского органа

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