Жители поселка Северный требуют сменить поставщика тепла
Жители поселка Северный в Губахе требуют сменить недобросовестного поставщика тепла. Как говорят, в квартирах холодно, есть перебои с горячей водой. Власти заявляют, что все дело в старом оборудовании и трубах, которые никто не ремонтирует. В ситуации разбиралась Марина Печенова.
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