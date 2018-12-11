Жители поселка Северный требуют сменить поставщика тепла

Жители поселка Северный в Губахе требуют сменить недобросовестного поставщика тепла. Как говорят, в квартирах холодно, есть перебои с горячей водой. Власти заявляют, что все дело в старом оборудовании и трубах, которые никто не ремонтирует. В ситуации разбиралась Марина Печенова.