Краевая филармония отмечает 15-летие пермского органа

В Пермской краевой филармонии сегодня весь день будут отмечать 15-летие органа.

Откроет фестиваль музыкальное представление «Белоснежка, Бах и чашечка кофе, или Бал у короля Органа!» для детей с участием юных музыкантов Перми.

В 14.00 в Пермском государственном институте культуры состоится открытый урок по классу органа.

В 16.00 начнется концерт органной музыки «Органный променад» с участием солиста Абхазской Государственной филармонии им. Р.Д. Гумбаи и храма г. Пицунда Лука Гаделия (орган).

В 18.00 в фойе Оранного зала начнется показ видео-инсталляции «Пермский орган. Взгляд музыкантов мира», в которой лучшие органисты мира, побывавшие в Перми за 15 лет, поделятся своими впечатлениями о пермском органе и чуткой публике.

В 19.00 начнется единственное выступление специального гостя проекта - одного из талантливейших органистов, появившихся на мировой сцене за многие годы, Винсента Дюбуа. Он стал профессором двух французских консерваторий в 28 лет и самым молодым титулярным органистом Собора Нотр-Дам де Пари в его истории!

Многочасовой марафон завершится в 22.00 концертом-экскурсией «Тайны Пермского органа».