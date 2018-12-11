Главный ледовый городок края откроется 30 декабря

В будущем ледовом городке, который возводят в этом году возле Театра-Театра, закончились плотницкие работы, скульпторы принялись за огранку льда. Сейчас на площади находится 400 кубических метров замерзшей воды, но это только 30% от того, что необходимо потратить на строительство всего комплекса. В этом году городок будет оформлен в азиатском стиле и будет называться «Ветер с Востока». Посвятят композиции культурным символам Китая, Японии и Кореи. Комплекс распахнет свои двери перед пермяками и гостями города 30 декабря.

Андрей Хомяков, и.о. директора Агентства социокультурных проектов г. Перми: "В этом году выбрана восточная тематика, где мы хотели сотворить символы Востока. Эта культура будет интересна пермякам".