Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

Главный ледовый городок края откроется 30 декабря

смотреть видео

ледовый городок

В будущем ледовом городке, который возводят в этом году возле Театра-Театра, закончились плотницкие работы, скульпторы принялись за огранку льда. Сейчас на площади находится 400 кубических метров замерзшей воды, но это только 30% от того, что необходимо потратить на строительство всего комплекса. В этом году городок будет оформлен в азиатском стиле и будет называться «Ветер с Востока». Посвятят композиции культурным символам Китая, Японии и Кореи. Комплекс распахнет свои двери перед пермяками и гостями города 30 декабря.

ледовый городок

Андрей Хомяков, и.о. директора Агентства социокультурных проектов г. Перми: "В этом году выбрана восточная тематика, где мы хотели сотворить символы Востока. Эта культура будет интересна пермякам".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 12:11 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

Волки держат в осаде деревни Отопково и Пелым

Супердискотека 90-х: без драки не обошлось

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП

Каждый участник спринта «Елки. Пермский период» получит медаль

Материнский капитал: в Перми рассмотрели сложные случаи

В Пермском крае показали, каким должен быть комплексный капитальный ремонт

Названы победители конкурса «Будущие законодатели Пермского края»

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

Обратите внимание

в Перми

Главный ледовый городок края откроется 30 декабря

В будущем ледовом городке скульпторы принялись за огранку льда.
11.12.2018 в 12:11

Метки: в Перми, Общество

В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

А еще состоялась увлекательная лекция о происхождении и значении самых разных фамилий.
11.12.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Общество

«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника

Театр-Театр представил премьеру сезона на большой сцене - всемирно известную и потрясающую воображение рок-оперу «Jesus Christ Superstar».
11.12.2018 в 11:25

Метки: Культура, Общество, в Перми

Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

4 дня будут зачитывать приговор бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову.
11.12.2018 в 10:57

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

Супердискотека 90-х: без драки не обошлось

Градус праздника, видимо, был настолько велик, что пермяки пошли в рукопашную.
11.12.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Общество

В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

Наркомаркет продавал запрещенные вещества в Прикамье и Удмуртии
07.12.2018 в 11:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, В России

7 декабря пермяки напишут правовой диктант

Присоединиться к Всероссийской акции смогут все желающие старше 14 лет
06.12.2018 в 17:16

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Анонс, Общество

Лента новостей RSS каналы

Главный ледовый городок края откроется 30 декабряГлавный ледовый городок края откроется 30 декабря

В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древоВ архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника

Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

Волки держат в осаде деревни Отопково и ПелымВолки держат в осаде деревни Отопково и Пелым

Супердискотека 90-х: без драки не обошлосьСупердискотека 90-х: без драки не обошлось

В полиции рассказали подробности смертельного ДТПВ полиции рассказали подробности смертельного ДТП

Конституция России: испытание временемКонституция России: испытание временем

«Территория передышки» - центр для бездомных людей«Территория передышки» - центр для бездомных людей

Каждый участник спринта «Елки. Пермский период» получит медальКаждый участник спринта «Елки. Пермский период» получит медаль

Материнский капитал: в Перми рассмотрели сложные случаиМатеринский капитал: в Перми рассмотрели сложные случаи

В Пермском крае показали, каким должен быть комплексный капитальный ремонтВ Пермском крае показали, каким должен быть комплексный капитальный ремонт

Названы победители конкурса «Будущие законодатели Пермского края»Названы победители конкурса «Будущие законодатели Пермского края»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Для жителей Заозерья тарифы на воду снизили почти в два разаДля жителей Заозерья тарифы на воду снизили почти в два раза

Нового директора пермского зоопарка выберет конкурсная комиссияНового директора пермского зоопарка выберет конкурсная комиссия

Конкуренция за умы: в Перми откроется сетевая корпоративная магистратураКонкуренция за умы: в Перми откроется сетевая корпоративная магистратура

Петр Пьянков вины не призналПетр Пьянков вины не признал

Ледовый городок и каток на эспланаде: работа кипитЛедовый городок и каток на эспланаде: работа кипит

Знаменитые «Три с половиной дня»Знаменитые «Три с половиной дня»

В Добрянке вынесли приговор бывшему замглавы администрацииВ Добрянке вынесли приговор бывшему замглавы администрации

В Перми горел пассажирский автобусВ Перми горел пассажирский автобус

Спасибо за защиту детстваСпасибо за защиту детства

Драка в стиле 90-хДрака в стиле 90-х

Рухнувшая «Стратегия»: оглашение приговора Петру Пьянкову займет несколько днейРухнувшая «Стратегия»: оглашение приговора Петру Пьянкову займет несколько дней

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную