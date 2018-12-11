В архиве Пермского края учили составлять генеалогическое древо

В госархиве Прикамья учили всех желающих составлять генеалогическое древо. А еще состоялась увлекательная лекция о происхождении и о значении самых разных фамилий.

- Фамилия Вепрев, Веприков. Вы, наверное, думаете, что это от дикого вепря? Нет. Корень фамилии - самец домашней свиньи.

И так разобрать можно каждую фамилию, докопавшись до ее происхождения, а значит, до истинного значения. Давали их по прозвищам и профессиям - Кузнецов, Горшков, Ведерников. Из необычных Арчугов - так звали погонщиков оленей. На Севере Пермской губернии актуальны были производные от названий зверей и птиц. Так Лыкасовых можно смело звать Волковыми.

Игорь Киреев, директор архива Пермского края: "Вот те документы, история которых представляется на «АрхивФесте». Благодаря работе с этими документами каждый имеет возможность собрать историю своей фамилии, найти истоки, корни своего прошлого.

Речь о ревизских сказках, метрических книгах, брачных обысках и исповедальных ведомостях - таких документов в Пермском архиве хранится больше 15 тысяч. Самые старинные экземпляры датируются 1637 годом - это переписные книги Пермского тогда еще наместничества.

Этому документу больше 100 лет. Исповедальные ведомости за 1908-1910 годы. Эта книга хранилась в Мотовилихинской Николаевской церкви. Здесь, словно в ученическом журнале, священник ставил отметки - была ли на исповеди та или иная семья.

Здесь уверяют, для того, чтобы собрать родословную и составить генеалогическое древо, достаточно знать хотя бы одного родственника. Елена Григорьевна Талина разыскивает информацию об отце - он был летчиком и пропал без вести в Монголии в 1939 году. В Архиве ее сопровождает внук, Александр так же увлечен семейной историей.

Сейчас возможностей найти сведения о своих предках у пермяков будет еще больше. Свои материалы за последние 100 лет в архив передали ЗАГСы. И не стоит забывать про то, что, возможно, пылится дома на полках - фотографии и документы из семейного архива также могут стать отличным подспорьем в составлении древа семьи.