Петр Пьянков: «Я не смог спасти фонд от наездов Центробанка»

4 дня будут зачитывать приговор бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову. Такой прогноз дали в Ленинском суде Перми, где рассматривают громкое дело. Обвиняемый явился в суд с вещами, а в перерывах общался с вкладчиками. О чем шла речь?

Количество клиентов фонда «Стратегия» по всей стране составляло 78 тысяч человек, еще 68 тысяч были участниками фонда. Но в итоге на начало оглашения приговора Петру Пьянкову собралось не больше 20 вкладчиков.

Здесь у каждого своя история взаимоотношений со «Стратегией», но заканчивается она по большей части одинаково. Деньги исчезли.

Лидия Уткина: "Конечно, последние на смерть, на похороны, подкопить решила. Сначала проценты шли, а сейчас уже три года процентов нет".

Центробанк аннулировал лицензию фонда «Стратегия» в марте 2016 года. Обязательства по пенсионным накоплениям граждан составляли более 4 миллиардов рублей, расчетами с вкладчиками сейчас занимается Агентство по страхованию вкладов. Петра Пьянкова обвиняют в присвоении и растрате активов, приобретении имущества незаконным путем, а также подаче ложной информации в налоговую службу.

Елена Бурда, государственный обвинитель прокуратуры Пермского края: "Гособвинение Пьянкову запросило наказание в виде 4 лет лишения свободы и штраф в размере 2 миллиона рублей".

Сейчас Петр Пьянков находится под подпиской о невыезде, на оглашение приговора пришел уже с вещами, «готовясь к худшему». В перерывах суда - живое общение с вкладчиками.

Вкладчик: "Я заключила с вами «Победу» в честь своих родителей участников войны, и что вы сделали с дочерью участников войны, это полгода моей пенсии!".

Петр Пьянков, обвиняемый: "Я еще раз приношу извинения, моя вина в том, что я не смог спасти фонд от наездов Центробанка".

Доводы следствия Петр Пьянков так и не признал.

Петр Пьянков, обвиняемый: "Когда Центробанк предписал вывести основные активы фонда, по сути, я их спас и сохранил. Во время проверки фонда Центробанк это обнаружил, на основании этого лишил фонд лицензии. Я после этого предпринял попытки вернуть эти ценные бумаги для выплаты клиентам фонда, к сожалению, Центробанк не услышал моих доводов и воспринял это как растрату, как воровство".

Простым решение точно не будет. По предварительным оценкам, чтение приговора Петру Пьянкову займет 4 дня и закончится только в четверг.