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Волки держат в осаде деревни Отопково и Пелым

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волки

В краевом Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии готовятся в ближайшее время издать приказ о регулировании поголовья волков в Прикамье. Без него отстрел серых хищников запрещен. А последние уже вновь начали заходить в населенные пункты. В данный момент стая терроризирует две деревни в Коми-Пермяцком округе. 6 волков поселились в окрестностях деревень Пелым и Отопково. Нападают на скот и собак. Местный охотник встретился со стаей в лесу и едва избежал расправы.

И если видел их пока не каждый, то волчий вой слышали уж точно все жители деревни Отопково. Владимир Гладиков еще не избавился от испуга после встречи с дикими зверями. Во время охоты наткнулся на стаю из 6 хищников. Сам ушёл, а вот собаке, которую взял с собой, повезло меньше.

Владимир Гладиков, житель деревни Отопково, Кочёвского района: "Посмотрел, собака уже лежит. Один выстрел в воздух сделал, думаю, вдруг близко, чтобы не кинулись".

Стая поселилась возле деревушки в сентябре, а зверствовать начали только сейчас. В лапы к хищникам попадают собаки, крупный рогатый скот, но чаще всего, как по мотивам русских сказок - овцы.

У Александра Балуева пропали четыре овцы.В ту ночь Александр Балуев отпустил овец погулять по деревне, они были не в стойлах. Волки воспользовались моментом. А после моментом воспользовались местные власти и оштрафовали владельцев за то, что домашние животные гуляли без присмотра. В итоге ни денег, ни овец.

По словам местных жителей, такого нашествия волков не наблюдали более 10 лет. Пострадали две деревни - Отопковово и Пелым. Дикие звери утащили более 10 собак и 20 овец.

Теперь люди не только домашних животных держат за замком, но и сами стараются до темноты успеть вернуться домой.

Надежда Гладикова, жительница деревни Отпково: "Собак не будет, и мы будем попадаться. Дети ведь ходят, сейчас будут новогодние каникулы".

По словам охотоведов, всего в Пермском крае насчитывается более 500 волков. Поэтому в 2019 году специалисты Министерства природных ресурсов продолжат регулирование численности хищников. Без разрешения охота на волка запрещена.

Алексей Габов, заведующий сектором №4 Госохотнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края: "Разрешения в первую очередь получают районные инспектора и осуществляют регулирование численности данного вида в охотугодьях".

Возле Отопково поселилась стая из 6 волков. Одного уже добыли. Сейчас охотоведы советуют людям незамедлительно обращаться к сотрудникам Министерства при встрече с хищниками, чтобы отследить их по горячим следам. Домашние животные в таком случае будут гибнуть меньше.

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 10:28 в рубрике - Вести Пермь

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