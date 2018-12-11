Супердискотека 90-х: без драки не обошлось

Погружение в эпоху или назад в лихие 90-е. Такими заголовками сегодня пестрят информационные ленты Перми. Поводом для сообщений стал один единственный видеоролик, выложенный Сеть, и шквал гневных сообщений, размещенных там же. Гастролирующее по стране шоу Супердискотека 90-х в пермском универсальном дворце «Молот» отметилось массовой дракой. И это закономерно, уверены некоторые из посетителей. Ведь большинство меломанов пришли туда, мягко говоря, не в трезвом уме.

Стас Торопов оказался поблизости от дерущихся зрителей на супердискотеке 90-х, поэтому часть потасовки снял на телефон. Стас сам ведущий, но чтобы на его мероприятиях дрались - такого не помнит. А здесь градус праздника, видимо, был настолько велик, что пермяки пошли в рукопашную.

Дворец спорта "Молот" ждёт зрителей не только на хоккейные или баскетбольные матчи, проводятся и концерты в том числе. А визит нескольких звёзд девяностых годов собрал порядка четырёх с половиной тысяч зрителей, и часть гостей что-то умудрилась не поделить.

Специальный настил убран, ледовая арена чувствует себя вполне хорошо, и готова принимать спортсменов для тренировки, уже ничего не напоминает, какие страсти бушевали здесь совсем недавно.

«Молот» находится в ведении регионального центра спортивной подготовки, так что его руководство присутствует на всех массовых мероприятиях. Что касается происшествия, драки, конечно, никто не прогнозировал - но охрана есть всегда.

В этот раз охранников было 72 человека. Те, кто был рядом, среагировали, дерущиеся быстро затерялись в толпе, говорят свидетели. Что стало поводом для разборок, никто точно сказать не может, главное, что обошлось без травм и увечий.

Пётр Перминов, директор центра спортивной подготовки Пермского края: "В течение года мы управляем уже дворцом спорта «Молот», проводим разные мероприятия, и видим, что публика у нас абсолютно разная приходит".

Зрители разделились, как водится, на тех, кто остался организацией мероприятия не доволен, и тех, кого всё устраивает. Тут, наверное, всё от настроя зависит - кто, что ищет, то и получает.



Что касается последствий драки - в полицию с заявлением никто не обращался, тем не менее, в краевом главке сообщили, что проверка проводится. Какие будут результаты - станет ясно позднее. А дворец продолжает подтверждать свою универсальность - на носу очередное событие - хоккей, но как показывает практика, там болельщики друг к другу относятся более терпимо.