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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении пьяного лихача, который буквально вытолкнул с проезжей части навстречу столбу вазовскую десятку. От удара ее чуть ли не разорвало пополам. Девушку пассажирку выбросило на проезжую часть. Водителя зажало. А сидевший за рулем дорогой иномарки молодой парень, выйдя из машины и увидев, что натворил, решил уехать с места происшествия.
На записи с камеры наружного наблюдения момент столкновения Мерседеса с десяткой практически не «читается». Качество видео низкое. Но очевидно, что в пять часов утра на пустой трехполосной трассе возможность для безопасного маневра была.
Вот место ДТП и столб, который разрубил отечественную легковушку пополам, а бордюр сыграл роль трамплина - машина взлетела выше человеческого роста.
Девушка 21 года, она сидела на пассажирском сидении, оказалась на проезжей части. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезные. 26-летнего молодого человека, водителя легковушки, зажало между сидениями и панелью приборов. Вызволить его удалось только с помощью спецтехники. По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.
В ГИБДД рассказали, что 24-летний владелец иномарки, он, кстати, отделался легким испугом, при перестроении не уступил дорогу движущему попутно ВАЗу. Сразу после аварии иномарка отъезжает на обочину, возможно, это произошло неосознанно, но в дорожной полиции другого мнения.
Игорь Кетов, начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по Пермскому краю: "Водитель "Мерседеса" скрылся с места ДТП. Мы его объявили в розыск. Задержали. В результате медицинского освидетельствования было выявлено алкогольное опьянение".
Известно, что ранее водитель "Мерседеса" неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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