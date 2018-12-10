Каждый участник спринта «Елки. Пермский период» получит медаль

В администрации Перми продемонстрировали фирменную медаль городского спринта «Елки. Пермский период». Награда выполнена из металла диаметром 7 см. На ней – треугольники, символизирующие елки, и два человеческих силуэта на лыжах и с палками. Медаль получит каждый участник, который финиширует на отборочных соревнованиях 15 декабря на лыжной базе «Прикамье». Финалисты этого этапа выйдут на трассу после профессиональных спортсменов 18 декабря на эспланаде. Регистрация на спринт открыта на портале russiarunning.com