Материнский капитал: в Перми рассмотрели сложные случаи

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В Перми прошло заседание научно-консультативного совета при Пермском краевом суде. Одним из поводов сбора стало увеличение исков о признании недействительными сертификатов на материнский капитал. В этом году их количество увеличилось на 30%. Кроме того, есть такие обращения, решения которых в судебной практике пока нет. Например, в семье родился второй ребёнок, но мать у него погибла и у него назначены опекуны. Либо мать на момент рождения ребёнка лишена родительских прав. В этом случае семья денег не получает. С таким сложными вопросами люди зачастую обращаются к Уполномоченному по правам ребёнка.

Светлана Денисова, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае: "К сожалению, практика складывается такова, что материнский капитал даётся матери, и если матери нет, то у ребёнка или у опекунов права не возникает на получение этих денег".

Именно эти вопросы были проработаны на заседании. В итоге членами Научно-консультативного совета было рекомендовано выходить на разработку законодательных инициатив совместно с губернатором Пермского края, и в дальнейшем обсудить этот вопрос на президиуме краевого суда. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.12.2018 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

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