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Материнский капитал: в Перми рассмотрели сложные случаи
В Перми прошло заседание научно-консультативного совета при Пермском краевом суде. Одним из поводов сбора стало увеличение исков о признании недействительными сертификатов на материнский капитал. В этом году их количество увеличилось на 30%. Кроме того, есть такие обращения, решения которых в судебной практике пока нет. Например, в семье родился второй ребёнок, но мать у него погибла и у него назначены опекуны. Либо мать на момент рождения ребёнка лишена родительских прав. В этом случае семья денег не получает. С таким сложными вопросами люди зачастую обращаются к Уполномоченному по правам ребёнка.
Светлана Денисова, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае: "К сожалению, практика складывается такова, что материнский капитал даётся матери, и если матери нет, то у ребёнка или у опекунов права не возникает на получение этих денег".
Именно эти вопросы были проработаны на заседании. В итоге членами Научно-консультативного совета было рекомендовано выходить на разработку законодательных инициатив совместно с губернатором Пермского края, и в дальнейшем обсудить этот вопрос на президиуме краевого суда.
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