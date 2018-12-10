В Пермском крае показали, каким должен быть комплексный капитальный ремонт

В Перми завершился ремонт дома по адресу Крупской, 82. Работы были проведены на деньги Фонда капитального ремонта, они были разыграны по аукциону, главной особенностью которого стало постоплата выполненных работ.

Теперь жильцы этого дома могут не переживать за то, что у них внезапно начнет протекать крыша или же вовсе обрушится. От неприятностей защитит новое покрытие с утеплением, снегозадержатели, желоба и конструктивные элементы стропильной системы. Здесь все заменили с учетом современных технологий.

Этому дому более 40 лет, он не ремонтировался с момента своего основания. В самом плачевном состоянии, как говорят жильцы, была крыша, сейчас все иначе.

Обновлению подверглись водосточная система и вентиляционные шахты, балконные плиты и оконные откосы, выполнены работы по пароизоляции, укреплен фундамент и отремонтирован фасад.

Использование качественных материалов дает гарантию минимум на 5 лет.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края: "Комплексный ремонт продлевает срок службы дома, если раньше до 2018 года проводили ремонт по одному виду на доме, это были риски того, что после ремонта дом все равно признавался ветхим или аварийным".

Проводить комплексный ремонт в многоквартирных домах Фонд капитального ремонта начал в этом году. Одновременно ремонтируют фасад, крышу и фундамент. В доме на Крупской, 82 проведены именно такие комплексные работы.

Антон Удальёв, заместитель председателя Правительства, руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края: "В 2018 году было заявлено более 200 домов с комплексным подходом, это пока что один из не всех сданных домов, но это яркий пример, как нужно работать в дальнейшем по капитальному ремонту".

Всего же в 2018 году проведены работы по капитальному ремонту в 410 домах. В планах на 2019-й еще 573, из которых более 170 уже находятся в стадии ремонта.