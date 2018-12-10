Названы победители конкурса «Будущие законодатели Пермского края»

В Прикамье подвели итоги конкурса "Будущие законодатели Прикамья". Большинство выходивших на сцену мальчишек и девчонок не будут связаны с нормотворческой деятельностью. Но абсолютный факт, понятный уже сейчас, - все они вырастут людьми, способными на конкретные дела.

Знакомство с региональным парламентом формальным точно не назовешь. Концертные номера и яркие аниматоры задают настроение на весь день. Впрочем, своими идеями нынешние школьники сами могут увлечь кого угодно. Вот, к примеру, четвероклассники из Нижних Муллов организовали у себя движение «Новых тимуровцев» - начали с восстановления памятников и посадки деревьев.

Когда дело дошло до награждения в региональном конкурсе «Будущие законодатели Прикамья», не растерялись. Когда еще будет возможность принять в свои ряды действующего депутата Законодательного собрания.

Участники конкурса «Будущие законодатели Прикамья»: "Депутаты, мне кажется, те же самые тимуровцы, волонтеры, которые делают для людей добро, много хорошего, поэтому мы с удовольствием принимаем вас в свои ряды".

Реализацию своего социального проекта Виктория Антипова начала в родной Лысьве. Все дело в том, что при школе в самом центре города нет стадиона. Но общими усилиями дело сдвинулось с мертвой точки, и вот уже не за горами общегородской референдум и участие в проекте инициативного бюджетирования.

Свой «хоровод цветов» - большую клумбу на месте пустыря - Ульяна Колобова высаживала вместе с одноклассниками и родителями. В итоге летом это одно из главных украшений города.

Ульяна Колобова: "Разрабатывали эскизы и всю идею клумбы мы создавали сами для этого проекта. Этот проект уже реализуется 2 года и родители нашего класса, нашей школы нам помогали для реализации этого проекта. Мы делали клумбу, закупали цветы, пикировали и высаживали на клумбу у школы, несколько клумб в композиции. Вот уже 2 года летом все это цветет в той композиции, как мы добивались, и радует глаз жителей города".

Отличительная особенность социальных проектов этого года - их обязательная практическая реализация. И как оказалось, современные школьники от слов быстро переходят к делу.

Самая многочисленная номинация - рисунки. Из 200 заявок, присланных на конкурс «Будущие законодатели Прикамья», 165 - это изобразительные работы, объединенные одной общей темой «Моя родина - Пермский край». Жюри оказалось крайне сложно выбрать лучшего.

Разработка новых туристических маршрутов стала возможна благодаря проекту «Путешествие через край». Это часть краеведческого проекта, созданного по инициативе председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих. Основой телевизионных передач становятся авторские туристические маршруты по уголкам Пермского края, которые создают и воплощают в жизнь школьники Прикамья. Так, к примеру, в Оханске уже досконально изучили историю своей малой родины. В процессе сбора материала используют разные источники, и как показывает практика, результат оказывается иногда полезен и вполне взрослым путешественникам.

Сам конкурс начинался как часть «Парламентского урока». Сегодня урок живет уже самостоятельной жизнью. В качестве подтверждения - награждение за лучшие методические наработки в этой области. От Березовского района приз, к примеру, получают учитель математики и географии за проект «День местного самоуправления».

Через общение с молодежью с проблемами на местах знакомятся и депутаты Законодательного собрания. Отсюда выстраивается и региональная политика.

Участники конкурса свою самостоятельность уже успели показать на самом высоком уровне. Так что за будущее прикамской политики можно быть спокойным.

Наталья Горбацевич, декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ: "Ценно то, что ребята видят проблемы и пытаются их решить, а где-то получается. Мне приятно отметить, что проекты в этом году очень хорошо структурированы и очень хорошо проведено руководство этими проектами. Мы отметили определенные управленческие компетенции, которые у ребят формируются через наш конкурс. Я надеюсь, этот конкурс будет жить, и мы увидим новых участников".

А пока самое время задуматься об участии в региональном конкурсе будущего года: реализовать свой социальный проект, прописать туристический маршрут или, в крайнем случае, нарисовать родной край.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Наверное, тоже много раз слышали, что нынешнее поколение совсем не то, я с этим вообще не согласен. Смотрите, какие у нас ребята активные. Эти ребята законодатели, недавно мы вручали награды юным спасателям. Наше поколение должно гордиться, что мы воспитали таких детей".