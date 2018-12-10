Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье на уходящей неделе искали тех, кто поработает за два миллиарда рублей, собирались на волков охотиться и готовились, пока в теории, в нужных местах в Перми лампочки развешивать. События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».