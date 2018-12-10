Конкуренция за умы: в Перми откроется сетевая корпоративная магистратура

Сколько стоят мозги. Это хорошо знают пермские бизнесмены, которые работают в сфере высоких технологий. Причем платить они готовы изначально. Конкуренция за умы - штука жесткая и затратная. Но приз того стоит.

Объединить все жилищно-коммунальное хозяйство университетского городка в единую работающую систему - для будущих программистов оказывается вполне посильной задачей. Динара презентует проект «Кибер-кампус».

Динара Алдарова, студент ПГНИУ: "Объединить все это в единую систему, чтобы можно было одновременно и подключать новые датчики, и разрабатывать новые датчики, смотреть с них данные, и все это было единым решением".

Как показывает практика, студенты-программисты Пермского университета готовы к решению куда более сложных задач. Компьютер стирает любые границы и новые образовательные программы доступны всем.

Владимир Ронзин, студент ПГНИУ: "Вот эти образовательные программы, я вот сам нахожусь в этих сферах, я понимаю, что машинное обучение, направление, связанное с нейронными сетями, я понимаю, что за этим будущее, компьютерное зрение. Это очень будет высокооплачиваемо и специальности, за которыми будущее".

Задуматься о будущем позволяет и новое трехстороннее соглашение между Пермским научно-исследовательским университетом, Санкт-Петербургским Университетом ИТМО и компанией «Эр-Телеком Холдинг». Уже в сентябре будущего года планируется открыть новую магистратуру по профилю «Технология разработки программного обеспечения». Параллельно запускается совместная программа для бакалавриата. Пермские студенты смогут обучаться в Санкт-Петербурге.

Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО: "Для нашего университета, безусловно, это определенный вызов, потому что нужно готовить топовых специалистов в области разработки программного обеспечения и в области информационных технологий. Но, я думаю, что мы с этим справимся".

Третий участник соглашения - компания «Эр-Телеком Холдинг», выступает здесь, скорее, в роли будущего работодателя. Кадры готовят напрямую, а при необходимости возможно и повышение квалификации.

Андрей Кузяев, президент АО «Эр-Телеком Холдинг»: "Мы инвестируем в образование, мы инвестируем в людей, 50 процентов наших затрат - это затраты на людей. Мы хотим, чтобы это были лучшие люди, лучшие специалисты, лучшие мотивированные, подготовленные, соответствующие всем международным требованиям".

Перед Пермским краем сейчас стоят совершенно конкретные задачи по развитию цифровой экономики. И планы по созданию нового кадрового резерва в этой отрасли здесь оказываются как нельзя кстати.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В ближайшие годы предстоит крупная трансформация всех основных процессов: производство продукции, транспортной логистики, государственного управления, оказание социальных услуг и финансовой сферы. За прошедшее время с момента визита Президента и показа ему наших возможностей мы дальше продвинулись в понимании того, что и как делать".

А для Динары соглашение университетов - это в первую очередь новые возможности, которые в итоге позволят реализовать еще множество уникальных проектов.