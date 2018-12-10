Ледовый городок и каток на эспланаде: работа кипит
В Перми у Театра-Театра началась подготовка к заливке катка. Рядом ведутся работы по возведению ледового городка.
В этом году главный ледовый городок Перми на эспланаде будет посвящен культуре стран Восточной Азии и будет называться "Ветер с востока".
Обзорный вид на городок можно будет получить со смотровой площадки «Великая стена», высота которой 3 метра. Объект появится со стороны пересечения улиц Ленина и Борчанинова. Ледовый лабиринт под названием «Инь янь» позволит не только погулять внутри маленьким посетителям, но и покататься с небольших горок.
Ледовый городок начнет свою работу 30 декабря. Каток планируют открыть чуть раньше, к 25 декабря.
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