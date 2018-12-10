На перекрестке улиц Мира и Одоевского в Перми горел пассажирский автобус маршрута №40.

Как нам сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина, "В субботу 8 декабря автобус 40 маршрута находился на парковке на ул. Одоевского,35. Пассажиров внутри не было, водитель приехал на обед. Не заглушив мотор, мужчина покинул салон. Около 14 часов в двигателе произошло возгорание. Причина - неисправность механизмов и узлов транспортного средства. Как удалось выяснить дознавателю Госпожнадзора, в двигателе подтекало топливо. Дату последнего техобслуживания водитель указать не смог".