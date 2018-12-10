Драка в стиле 90-х
Массовая драка произошла во Дворце спорта "Молот" на концерте "Супердискотека 90-х". Видео выложил в сеть пермский ведущий Стас Торопов. Ролик начинается с того, что на полу лежит женщина, а вокруг нее дерутся мужчины. Что стало поводом для драки, пока так никто и не понял.
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