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← Рухнувшая «Стратегия»: оглашение приговора Петру Пьянкову займет несколько дней

Драка в стиле 90-х

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драка

Массовая драка произошла во Дворце спорта "Молот" на концерте "Супердискотека 90-х". Видео выложил в сеть пермский ведущий Стас Торопов. Ролик начинается с того, что на полу лежит женщина, а вокруг нее дерутся мужчины. Что стало поводом для драки, пока так никто и не понял. 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 10.12.2018 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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← Рухнувшая «Стратегия»: оглашение приговора Петру Пьянкову займет несколько дней

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