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Рухнувшая «Стратегия»: оглашение приговора Петру Пьянкову займет несколько дней

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В Ленинском райнном суде Перми началось оглашение приговора бывшему рководителю рухнувшего негосударственного пенсионного фонда "Стратегия" Петру Пьянкову. Он обвиняется в присвоении и растрате активов, приобретении имущества незаконным путём, а также подаче ложной информации в налоговую службу.

Для десятков тысяч клиентов фонда его двери закрылись два с половиной года назад. По последним данным, пенсионные накопления составляли 4 млрд рублей 100 млн рублей, пенсионные резервы, то есть те, что сформированы за счёт добровольных взносов - более 2,5 млрд рублей. Гособвинение просит в качестве наказания для Пьянкова 4 года заключения и штраф 2 миллиона рублей.

В течение года Петр Пьянков находился под домашним арестом, после чего эта мера была заменена на подписку о невыезде.

Оглашение приговора продлится несколько дней.

Пьянкова обвиняют сразу по 9 эпизодам - в присвоении и растрате 220 миллионов рублей, двух эпизодах легализации имущества на сумму 150 млн рублей, и по пяти эпизодам предоставления ложных сведений в налоговую службу.

Сумма требований кредиторов составляет около 6 миллиардов рублей. При этом согласно проведенной экспертизе рыночная стоимость основных активов "Стратегии" составляет всего 540 млн рублей.


Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

Опубликовано: 10.12.2018 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

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