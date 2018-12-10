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Живая ёлка по цене буханки хлеба

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елка

Цена зависит от метража. Живую елку пермяки могут приобрести менее чем за 17 рублей. Искать ее придется самостоятельно, с соблюдением всех правил.

- Нам бы ёлочку небольшую, самую дешёвую.

С такой просьбой мы обратились в Лобановское участковое лесничество, подразделение пермского. При себе должны быть копии паспорта и номер ИНН. Это первый шаг в приобретении новогодней ёлки по символической цене. Один метр высотой - 16 рублей 80 копеек.

- Съездите, оплатите в сберкассу, после этого будет выписан договор.

С деньгами в лесничествах не работают, так что необходимо прокатиться или пройтись до отделения банка. Потом обратно - документ, если что подтвердит, что ёлка получена законно.

елка

Квартальные просеки, трассы ЛЭП, те места, которые не подлежат лесовосстановлению - это участки, где можно выбрать себе новогоднее дерево. Именно выбрать - главное, чтобы по заявленным параметрам подходило.

И вот - убираем траву. Можно сказать, что лесная красавица готова к тому, чтобы её украшали к Новому году.

Ежегодно жителям края предлагают обращаться в лесничества, их двадцать шесть, чтобы получить разрешение на рубку ёлок - не больше двух одной семье. Хранители леса тоже не прочь поставить у себя именно живую ёлку, метра полтора - самое то.

В городских лесах - Верхнекурьинский, Сосновый бор, Липовая гора, Черняевский лес, Андроновский лес - рубка елок запрещена. Предусмотрены штрафы - для юрлиц до 300 тысяч рублей. На особо охраняемых территориях - могут возбудить уголовное дело.

Что касается законного приобретения, конечно, можно выбрать и выше, и тоже относительно недорого - четырёхметровая, например, будет стоить 100 рублей 79 копеек.

Евгений Соловьёв, начальник управления лесопользования министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Сайт Министерства природных ресурсов, у нас есть новость в этой части - там есть список контактов лесничеств, можно выбрать, позвонить".

Так что заказывать можно хоть сейчас, а вот везти домой можно и позже, советуют специалисты - за неделю- полторы до Нового года.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.12.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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