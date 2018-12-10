Сдай мусор - получи деньги

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← Вести Пермь. События недели 09.12.2018

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мусор

За мусор в Перми будут платить. В городе стартовал проект "Разделяю сердцем". Пункты приема заработали сразу в пяти городских районах.

Для каждого вида мусора у Анны дома свой отдельный отсек. Такую практику девушка взяла за привычку 4 года назад после поездки в Европу. Отходы вместе с мужем вывозят раз в 2 месяца. Все что остается дома - маленькая стеклянная банка - туда помещается то, что переработать нельзя.

Анна Кондратьева: "Поняла, что это очень разумная практика, это предотвращение загрязнения, сокращение площадей свалок, сохранение ресурсов".

Европейская практика теперь доступна и для пермяков в рамках экологического проекта «Разделяю сердцем». Пункты приема отходов и вторичного сырья заработали в 5 районах города. На улице Нейвинской новый яркий «ларек» с утра вызвал ажиотаж.

Заплатят за картон, макулатуру, алюминиевые банки, канистры, отработанное моторное масло, стеклотару, тару из-под бытовой химии и свинцовые аккумуляторы.

банки

Что касается жестяных банок, за одну такую заплатят рубль. 

Такие пункты помогут освободить и квартиру от хлама. Бесплатно примут лампы, покрышки, технику, ящики. Все это отправят на перерабатывающее производство, где мусору помогут обрести новую жизнь.

Анастасия Прошина, пиар-директор компании по переработке вторичного сырья: "Из картона производится целлюлозный утеплитель, из пластиковых бутылок - гранулят, который можно использовать на создание нитей, из которых изготавливается одежда".

Пока таких пунктов не так много - на Строителей, Свиязева, Буксирной, Нейвинской и Пермяка. Время работы со вторника по субботу с 10.00 до 14.00 часов. Но если идея станет востребованной, таких ярких «ларечков» станет в городе еще больше.

 прием вторсырья

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.12.2018 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

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← Вести Пермь. События недели 09.12.2018

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