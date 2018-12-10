Вести Пермь. События недели 09.12.2018
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 9 декабря 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 9 декабря 2018 года.
|10.12.2018 в 12:15
|10.12.2018 в 11:51
|10.12.2018 в 11:50
|10.12.2018 в 11:25
|10.12.2018 в 11:04
|10.12.2018 в 09:00
|07.12.2018 в 17:50
|07.12.2018 в 11:54
|07.12.2018 в 11:00
|06.12.2018 в 17:16
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Вести Пермь. События недели 09.12.2018
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