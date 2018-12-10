Пермских рыбаков-нарушителей пугают штрафами

Для прикамских рыбаков штрафы увеличат в разы, например - 500 рублей за одну рыбку, плюс сам факт выхода на лед. Касается это запретных зон, в одной из которых прошел совместный рейд полиции и МЧС.

Установленные аншлаги о том, что зона акватории ГЭС запретная, рыбаков не останавливают. А вот визит спасателей, совместно с полицейскими - совсем другое дело. Сотни любителей зимней рыбалки оперативно сворачивают удочки и покидают место "преступления". На замешкавшихся составляют протокол.

- Написано - запрещен выход! Вы на льду стоите! Запрет нарушили! Две тысячи лишние, с собой есть?

Рыбак:

– Нет, пенсионер, все понял, сейчас убегу.

- Не убегу, а не надо на лед выходить!

В Пермском крае две запретные для рыбалки зоны в нижних бьефах Камской и Воткинской ГЭС, на расстоянии менее двух километров от плотин. Ловить рыбу там сейчас не только опасно, но и накладно финансово. Штрафы за такое дело выросли в два раза.

- За голову окуня, выловленную в запретном месте - 500 рублей за штуку.

Плюс запрещенный выход на лед - от 2 до 5 тысяч рублей.

Пока лед не выдерживает даже квадроциклы. Этот год уже полон печальных примеров.

Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В поселке Нижний Лух выехал на лед, если это можно назвать льдом - двухсантиметровый, на квадроцикле человек, провалился, к сожалению, погиб".

Что касается ледовых переправ - открылась первая и пока единственная - в поселке Тюлькино Соликамского района. Всего в этом сезоне их будет 14. 6 из них частные, 2 - муниципальные, остальные используют для своих производственных нужд предприятия. Перед запуском каждую переправу проверяют сотрудники МЧС - лед должен быть соответствующей толщины.

Согласно правилам безопасности, для катания на открытом водоеме толщина льда должна быть минимум 25 см. Любителям активного зимнего отдыха спасатели напоминают, что самый безопасный лед - тот, что на катке.