В Перми обсудили новые майские указы Президента

Игорь Комаров вместе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым провел совещание по реализации «Новых майских указов Президента». 7 мая Владимир Путин определил 12 основных направлений социально-экономического развития страны, на основе которых уже с нового года предстоит запустить новые национальные проекты. Ключевыми направлениями для Пермского края на сегодня названы - развитие здравоохранения, нового жилищного строительства и ЖКХ. По ряду программ, например, в борьбе с онкологическими и сердечными заболеваниями уже внесены изменения в региональные проекты. Не дожидаясь федеральных решений, сформирована своя программа по расселению аварийного жилья.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Главное, что работа развернута, понимание есть, благодаря национальным проектам мы стали более комплексно некоторые вопросы видеть, у нас появился дополнительный ресурс, и обсуждая те же вопросы аварийного жилья, мы обсуждаем и смежные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе особо сложных и тяжелых домов, которые еще не аварийные, но через какое-то время ими станут".