← Вопрос переселения березниковцев - на особом контроле
В Перми обсудили новые майские указы Президента
Игорь Комаров вместе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым провел совещание по реализации «Новых майских указов Президента». 7 мая Владимир Путин определил 12 основных направлений социально-экономического развития страны, на основе которых уже с нового года предстоит запустить новые национальные проекты. Ключевыми направлениями для Пермского края на сегодня названы - развитие здравоохранения, нового жилищного строительства и ЖКХ. По ряду программ, например, в борьбе с онкологическими и сердечными заболеваниями уже внесены изменения в региональные проекты. Не дожидаясь федеральных решений, сформирована своя программа по расселению аварийного жилья.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Главное, что работа развернута, понимание есть, благодаря национальным проектам мы стали более комплексно некоторые вопросы видеть, у нас появился дополнительный ресурс, и обсуждая те же вопросы аварийного жилья, мы обсуждаем и смежные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе особо сложных и тяжелых домов, которые еще не аварийные, но через какое-то время ими станут".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вопрос переселения березниковцев - на особом контроле
Самая красивая пещера самой красивой страны
«Талантливы вместе» - праздник для детей и родителей
В Горьковке открылась выставка «Учитель – ученик»
В Пермской филармонии состоялась мировая премьера
В Перми состоялись два крупных турнира по греко-римской борьбе
Лучшую детскую агитбригаду поощрили тортом
За незаконно срубленную ёлку придётся раскошелиться
Коммунальщики вышли на борьбу с сосульками
«Jesus Christ - Superstar»: большая премьера в Театре-Театре
Добавить комментарий: