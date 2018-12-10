Вопрос переселения березниковцев - на особом контроле
Темпы и качество большой березниковской стройки оценил полпред президента России в Приволжье Игорь Комаров. В новом жилом комплексе Любимов он проконтролировал исполнение решений Правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Верхнекамье.
Большая стройка разделена на три очереди - всего 31 дом. Сейчас возводится 15 из них, на двух объектах были проблемы с банкротством подрядчиков, но они уже позади - рассказали сегодня полпреду Игорю Комарову. Вопрос переселения березниковцев из зоны техногенной аварии на контроле у президента и правительства страны, а также краевых властей.
Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Подрядчиков поменяли в мае прошлого года. За плохих подрядчиков достраиваем сами - корпорация развития Пермского края".
Особенность возведения «Любимова» - комплексная застройка. Параллельно с домами появляются спортплощадки и детсады.
Новый садик заработает уже после нового года, в первом квартале 2019-го полностью завершится и строительство первой очереди комплекса. Готовность гости оценили с высоты 17-го этажа.
Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Есть вопросы, которые нужно решать, но, на мой взгляд, они рабочие, которым нужно просто уделить внимание. Я увидел взаимопонимание, понимание этих вопросов, и есть все механизмы и возможности, чтобы их решить".
К декабрю новоселье в ЖК «Любимов» отметили около 3 тысяч человек.
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