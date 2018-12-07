Самая красивая пещера самой красивой страны
7 декабря в государственном Кремлёвском дворце состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна». В финал попала работа пермяка Андрея Горбунова - директора пермской школы водных видов спорта. Фотография сделана полгода назад в подводной части Ординской пещеры, в красивейшем гроте Майский.
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