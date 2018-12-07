«Талантливы вместе» - праздник для детей и родителей
В Пермской школе №12 с углублённым изучением немецкого языка прошёл детско-родительский праздник творчества под называнием «Талантливы вместе». Условия конкурса таковы: дети вместе с родителями поют песни, придумывают и реализуют флешмобы, показывают театр моды и создают мюзиклы. Такой праздник проходит в школе вот уже в третий раз. В этом году из 26 школьных коллективов для участия заявились 25. Это около 500 учащихся и 300 родителей.
Ирина Приданова, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №12: "Атмосфера отличается теплотой, добром, потому что хоть и на этапе подготовки всегда есть некая нервозность, но все стремятся попасть в эту атмосферу, потому что она окружает всех теплом и добротой".
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